Sachbeschädigungen, Brandstiftung, Gewalt und Drohung gegen Beamte: In Dübendorf ist es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen jungen Erwachsenen und der Polizei gekommen. Sieben Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren wurden festgenommen.

Kurz vor Mitternacht ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, wonach sich am Bahnhof Dübendorf rund 20 lärmende Jugendliche und junge Erwachsene aufhalten würden. Die Polizei rückte mit mehreren Patrouillen aus. «Sogleich beim Eintreffen wurden die Beamten mit Steinen beworfen», sagt Polizeisprecherin Rebecca Tilen. Eine Kontrolle der Männer sei nicht möglich gewesen, die Polizei musste Verstärkung anfordern.

Sieben Personen sitzen in Haft

In der Folge kam es in der Nacht auf Samstag an verschiedenen Schauplätzen in Dübendorf zu Scharmützeln mit der Polizei. «Es wurden Feuerwerkskörper und Pyros gezündet, Polizeifahrzeuge mit Steinen beworfen, Abfallcontainer angezündet», so Tilen. Sieben Personen konnten verhaftet werden, sie werden derzeit zu ihren Motiven befragt.