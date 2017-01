Weihnachtsverkauf 2017 Tabubruch an Heiligabend?

Der 24. Dezember fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Das Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen stellte deshalb ein Gesuch, einen der traditionellen Sonntagsverkäufe in der Adventszeit an Heiligabend durchführen zu können.

Bild in Lightbox öffnen. Die nächsten Weihnachten sind zwar noch weit weg. Aber in Zürich hat sich bereits ein Streit darüber entfacht. Das grosse Einkaufszentrum «Glatt» in Wallisellen darf am 24. Dezember 2017 – es ist ein Sonntag – seine Geschäfte öffnen. Heiligabend und Silvester seien laut Gesetz keine hohen Feiertage. Darum habe er wohl oder übel das Gesuch des Glattzentrums bewilligen müssen, begründet der Walliseller Stadtrat seinen Entscheid. Und für das Glattzentrum sei dies wichtig. Denn, so Rageth Clavadetscher, Leiter des Glattzentrums, es seien schwierige Zeiten für die Einkaufszentren, die Konkurrenz von Online-Handel und Einkaufstourismus gross. « Wir sind in direkter Konkurrenz zur SBB und zum Flughafen. Und diese Einkaufszentren sind sieben Tage in der Woche offen. » Rageth Clavadetscher

Geschäftsführer Glattzentrum «Wir wollen nicht sieben Tage offen haben, wir sind mit vier Sonntagen zufrieden», so Clavadetscher weiter. Die Gewerkschaft Unia sieht das ganz anders. 400 der 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich in einer Petition gegen die beiden Sonntagsverkäufe am 24. Dezember und am 31. Dezember gewehrt, betont der Sprecher der Gewerkschaft Unia, Lorenz Keller. Das Verkaufspersonal leiste im Dezember ohnehin schon sehr viel. « Der Weihnachtsverkauf ist die stressigste Zeit des Jahres. Und ausgerechnet in dieser Zeit wird dem Personal noch Erholungszeit weggenommen. » Lorenz Keller

Sprecher Gewerkschaft Unia Dabei, so Keller weiter, wolle doch jeder und jede die Festtage zu Hause mit Familie und Freunden verbringen und sich entspannen. Die Gewerkschaft hat noch nicht entschieden, ob sie diese Sonntagsverkäufe bekämpft. Die Stadt Zürich verzichtet bewusst auf Sonntagsverkäufe im Jahr 2017. Audio «Wie heilig ist der 24. Dezember? (19.01.2017)» abspielen. Audio «Wie heilig ist der 24. Dezember? (19.01.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Wie heilig ist der 24. Dezember? (19.01.2017) 1:46 min

