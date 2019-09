Das Zürcher Theater Neumarkt eröffnet die neue Spielzeit mit einem Tanzmarathon. Doch der Funke will nicht springen.

«Always keep moving»

«They shoot horses, don't they» ist der Titel eines Romans, der die US-amerikanischen Tanzmarathons der 30er Jahre zum Thema hat. In einer freien Bearbeitung bringt das Theater Neumarkt das Buch auf die Bühne. Das Publikum sitzt dabei an Bistrotischen und bedient sich an der Bar.

Produkt der Wirtschaftskrise

Eine Stunde lang mimen die Schauspielerinnen und Schauspieler jene verzweifelten US-Amerikaner, die sich während der Wirtschaftskrise an Tanzmarathon-Wettbewerben jeweils halb tot tanzten – in der Hoffnung auf ein wenig Preisgeld, um sich damit über Wasser zu halten.

Kaum ein gesprochenes Wort

Im herausgeputzten Neumarkt-Saal wirke das eher seltsam, der Funke springe nicht wirklich hinüber, meint unsere Theaterkritikerin nach dem Premierenbesuch. Und wer das neu aufgestellte Neumarkt-Ensemble kennenlernen wolle, bleibe enttäuscht. Denn gesprochen wird nicht viel. Und wenn, dann nur auf Englisch.