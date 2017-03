In den letzten 30 Jahren hat sich die Schweizerische Volkspartei aus der Krise zur stärksten Kraft im Land gemausert. Die treibende Kraft dahinter war der Zürcher Christoph Blocher. Eine Annäherung an das Phänomen SVP.

In den 1970er Jahren steckte die SVP in der Krise. Die einstige Bauernpartei hatte so wenig Wählerinnen und Wähler wie nie zuvor. Dann kam Christoph Blocher. Aus der serbelnden Mittepartei machte er eine konservative Partei am rechten Rand der politischen Skala. Nun gewann die SVP eine Wahl nach der anderen. Im Alleingang versenkte sie den Schweizer Beitritt zum EWR. Heute ist die SVP die stärkste Kraft im Land.

Bauern und Wirtschaftselite

Wie hat sie das geschafft? Und wie schafft sie den Spagat zwischen Volks- und Wirtschaftspartei, die sie heute auch ist? Denn die SVP vertritt längst nicht mehr nur die Interessen der Bauern und der «kleinen Leute», sondern auch jene der Wirtschaft, ja sogar der Wirtschaftselite. Eine Reportage aus der SVP-Hochburg Flaach und ein Gespräch mit dem Zürcher Politologen Michael Hermann beleuchten das Phänomen SVP von zwei Seiten – in der Abendsendung des «Regionaljournals Zürich Schaffhausen» um 17:30 Uhr.

Chronologie des Erfolgs