Alle bisherigen Anbieter mussten ihre Trottis überprüfen. Gleichzeitig steht ein neuer Anbieter am Start.

Alle E-Trottis in Zürich sind sicher

Bis Ende August mussten alle drei Anbieter von E-Trottis in Zürich ihre Fahrzeuge testen lassen. Die Stadt Zürich ordnete die Überprüfung an, um sicherzugehen, dass alle Trottis genügend sicher sind. So mussten die Betreiber beispielsweise nachweisen, dass jedes Fahrzeug zwei Bremsen aufweist.

Am letzten Wochenende hatte erst ein Anbieter diesen Nachweis erbringen können. Den anderen drohte, dass sie ihre Trottis im September aus dem Verkehr ziehen müssen.

Vierter Anbieter startklar

Statt weniger gibt es ab Anfang September jedoch mehr E-Trottis. Alle bisherigen haben den Prüfungsbericht rechtzeitig eingereicht, erklärt Dayana Mordasini vom Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich auf Anfrage. Und: «Alle wurden für gut befunden.»

Ein vierter Anbieter hat die Zulassung erhalten.

Zusätzlich gab Mordasini bekannt, dass auch ein vierter Anbieter die Zulassung der Stadt erhalten hat. Auch dieser musste einen Sicherheitsnachweis erbringen. Gesamthaft sind damit allein in der Stadt Zürich über 2000 E-Trottis zugelassen.