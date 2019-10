Es waren Bilder, die schockierten: Hunde liegen in ihrem eigenen Blut, auf Steinplatten, allein gelassen im Todeskampf. Tierversuche eines deutschen Labors, welche SRF zusammen mit der ARD publik machte.

Der Skandal hat nun Konsequenzen für die Wädenswiler Firma Inthera Bioscience, welche die Tierversuche in Deutschland in Auftrag gab: Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW löst laut der Zürichsee-Zeitung ihre Zusammenarbeit mit der Firma per sofort auf. Dies obwohl es stets nur um rein analytische Labor-Arbeiten gegangen sei, Tierversuche hätten nie eine Rolle gespielt.

Auch sonst steht Inthera Bioscience in der Kritik: Eine am Mittwoch gestartete Online-Petition, die fordert, dass die Firma komplett auf Tierversuche verzichtet, wurde bereits von über 5000 Menschen unterzeichnet.

Die Firma selbst, welche Medikamente gegen Krebs entwickelt, hat unterdessen die Zusammenarbeit mit dem deutschen Labor gestoppt. Sie teilt ausserdem mit, dass sie den Verstössen gegen den Tierschutz nachgehe.