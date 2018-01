«Töfflibuebe + Störefriede»

Aufmüpfige Jugendliche gibt es nicht nur in den Städten

Die Historische Gesellschaft Wädenswil ist diesen Spuren nachgegangen. Die Ausstellung zeigt zum Beispiel eine Kommune, gegründet von 68-ern im ehemaligen Restaurant Schönegg. Sie war eine der ersten in der Region:

Legende: zvg

Von hier aus fuhren Radiopiraten auf den Uetliberg und beschallten die Region mit anderen Tönen.

In den 80er Jahren waren die meisten Jugendlichen auf dem «Töffli» unterwegs. Es war die beste Möglichkeit, Freiräume zu entdecken. Der fahrbare Untersatz war auch ein Statussymbol.

Legende: zvg

Über vierzig Akteure haben ihre Erinnerungen mit dem Kuratorenteam Mariska Beirne (links) und Christian Winkler (rechts) geteilt und Fotos und Objekte für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Der Grafiker Ueli Schuwey (Mitte) half bei der Gestaltung.

Legende: zvg

Die Jugend und ihr Kampf für unabhängige Freiräume, das ist nicht nur ein Thema der grossen Städte. Auch in Wädenswil setzten sie sich für ihre Anliegen ein und konnten einiges erreichen. So sind das Theater Ticino, ein Jugendhaus oder die Skateranlage im Ursprung «aufmüpfigen Störefrieden» zu verdanken.

Legende: zvg

Die Ausstellung in der Kulturgarage in Wädenswil ist bis am 22. April zu sehen.