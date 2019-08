Am Montagmorgen wurde im Zürcher Kreis 12 ein Mann in einem Auto tot aufgefunden. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mittteilung schreibt, alarmierte kurz vor 5 Uhr morgens ein Passant die Einsatzzentrale: Ein regungsloser, verletzer Mann liege in einem dunkelgrauen SUV auf dem Parkplatz beim Freibad Auhof.

Vergeblich reanimiert

Daraufhin rückten die Rettungskräfte aus und versuchten, den Verletzten in Schwamendingen zu reanimieren. Trotzdem kam für den Mann jede Hilfe zu spät, der Notarzt von Schutz & Rettung Zürich stellte den Tod des 66-Jährigen fest.

Vor Ort sicherten Spezialisten des Forensischen Instituts die Spuren. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei gehen aufgrund der Situation von einem Tötungsdelikt aus. Die Hintergründe und der Tathergang sind allerdings unklar, die Ermittlungen laufen.