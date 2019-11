Carmen Meier hat in ihrem Leben schon viel gemacht und sich immer viel getraut. So war sie in Obervaz die erste Frau, die in der Gemeindeverwaltung arbeitete. Später zog es die Bündnerin von den Bergen weg und nach Zürich. «Zürich hat mir alles geboten an Kunst, Architektur und Menschen - es ist einfach eine wunderbare Stadt», schwärmt Carmen Meier.

Vom Modeln war sie da aber noch weit entfernt. Mit 42 lernte sie Kosmetikerin und führte während 25 Jahren ein eigenes Geschäft. Zum Modeln kam sie, als sie schon über 50 Jahre alt war.

Erschöpft und in dreckigen Kleidern sei sie nach einem Einsatz auf einer Alp auf der Terrasse eines Nobelhotels im Engadin gesessen. Da habe sie eine Fotografin angesprochen und gefragt, ob sie bei ihrem Shooting mitmache. «Weil ich so neugierig bin sagte ich, ja klar, das mache ich!»

Es blieb nicht bei einem Shooting. Bald folgten weitere Aufträge für Werbefilme, Plakate und Modezeitschriften. Carmen Meier machte mit, ohne zu zögern: «Es machte mir Spass, es ist einfach und ich kann mich selbst sein.» Sie wolle gut aussehen, nicht jung, sagt sie. Mit den anderen Models stehe sie nicht in Konkurrenz.

Von Diäten, Haare färben oder gar Botox hält sie nichts. «Ich will doch keinen Krieg führen gegen mich selbst», sagt sie dazu. Ihr Gesicht habe eine Geschichte, ihre Authentizität verleihe ihr Glaubwürdigkeit. Der Erfolg gibt ihr recht.

Mit 68 Jahren ist sie gefragt wie noch nie, reist von einer Modeschau zur nächsten, die Agenda ist gefüllt mit Fotoshootings, dazu kommen auch immer wieder Projekte mit Studenten der Hochschule für Kunst und Gestaltung in Basel. «Diese Studenten holen mich ständig für ihre Projekte», erzählt sie mit einem gewissen Stolz. Es sind Arbeiten, die ihr besonders viel Freude bereiten. Es gefalle ihr, sagt sie, eine Inspiration zu sein. Für die jungen Studenten, aber auch für Frauen in ihrem Alter.

Kürzertreten kommt für Carmen Meier deshalb auch nicht in Frage. So lange sie könne und gefragt sei, sagt sie, mache sie weiter.

