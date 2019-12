Traditionshaus in Zürich

Das «Baur au Lac» ist eines der ältesten und nobelsten Fünf-Sterne-Hotels der Welt. Dieses Jahr ist es 175 Jahre alt geworden. Dabei ist das Luxushotel noch immer in Familienbesitz. Die Besitzerfamilie besteht aus Nachfahren der Gründerfamilie: Marguerita Kracht, sowie deren Nachkommen Gabrielle und Andrea Kracht.

Bild 1 / 4 Legende: Eine Nacht in der Corner-Suite mit Blick auf den See kostet rund 4000 Franken. SRF Bild 2 / 4 Legende: Die Suite mit Blick auf den See: Ausgesuchte Möbel, dezente Farben und Früchte auf einer Etagere aus Silber. SRF Bild 3 / 4 Legende: Die Tafel ist gedeckt für einen Lunch im Bistro. SRF Bild 4 / 4 Legende: In der Bar sorgen mehrere Weinkühlschränke dafür, dass die edlen Tropfen in der perfekten Temperatur serviert werden. SRF

Auf einem Rundgang führt Andrea Kracht durch das Hotel. In der teuersten Suite für 4000 Franken pro Nacht findet sich ein Salon mit königsblauem Teppich und grossen Fenstern. Alles wirkt luxuriös: die Kissen, die Stuckatur an den Decken oder der Marmorboden im Gang. «Unsere Gäste leben auch privat sehr luxuriös. Und sie suchen dasselbe in einem Hotel», erklärt Andrea Kracht.

Im Laufe der Zeit ist im «Baur au Lac» viel Prominenz abgestiegen, zum Beispiel Hollywood-Star Richard Gere. Er trainierte spontan im Fitnessstudio des Hotels, in dem sich auch die Bevölkerung von Zürich sportlich betätigte und sorgte so für eine kleine Sensation.

Unvergesslich war auch, wie 2015 mehrere Fifa-Funktionäre verhaftet wurden. Ein Concierge hatte allerdings eine Idee, um die Verhafteten vor den Kameras zu schützen: Mit einem Leintuch, das zwischen den Hintereingang des Hotels und das Polizeiauto gespannt wurde. Ein Fotograf der «New York Times» schoss ein Foto, welches um die Welt ging.

Kaiserin Sissi und Walt Disney

Auch Kaiserin Sissi war im «Baur au Lac» zu Gast, kurz bevor sie nach Genf ins Hotel «Beau-Rivage» weiterzog und dort vor dem Hotel ermordet wurde. Weitere Persönlichkeiten wie Richard Wagner, Walt Disney und Alfred Nobel waren ebenfalls zu Gast im Zürcher Luxushotel. Gegründet wurde es 1844 vom Österreicher Johannes Baur. Es war das erste Hotel ausserhalb der Zürcher Stadtmauern und verzückt Touristinnen und Touristen seither mit seiner Aussicht auf See und Alpen.