Nach einem miserablen Start in die Rückrunde (ein Punkt aus vier Spielen), zieht die Vereinsleitung des FC Schaffhausen die Notbremse: Trainer Boris Smiljanic muss per sofort seinen Platz an der Seitenlinie räumen. Als Nachfolger engagiert der Fussballclub Jürgen Seeberger, der den FCS bereits in den Jahren 2000 – 2007 trainierte.

Der 54-jährige Konstanzer trainierte unter anderem auch Alemannia Aachen, SV Darmstadt 98 oder den Ligakonkurrenten FC Winterthur.