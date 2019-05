Weg vom Diesel, hin zum reinen Elektrobetrieb: Schaffhausen will nicht nur einzelne Buslinien umstellen, sondern bis in zehn Jahren gleich die ganze Flotte. Gegen 60 Millionen Franken würde der Vollausbau kosten.

Das Stadtparlament hat grundsätzlich Ja zur Umstellung gesagt. Nun sollen im Herbst ein Testbetrieb und dann die Volksabstimmung folgen. Erstmals haben nun die Verkehrsbetriebe VBSH in ihrem Depot das Fahrzeug vorgestellt, das sie von der spanischen Herstellerfirma Irizar bestellen wollen.

Es handelt sich um ein recht futuristisch anmutendes Gefährt, das zwar aussieht wie ein Tram, aber auf Reifen fährt. «Das Design soll ein Statement für die Zukunft und die Elektromobilität sein», erklärt Stadtrat Daniel Preisig.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Elektrobus-Offensive Stadt Schaffhausen stellt ihre Busflotte um

Die Batteriebusse von Irizar sind heute bereits in Grossstädten wie Madrid, Barcelona, London und Hamburg im Einsatz. Irizar biete ein Gesamtpaket und liefere unter anderem auch die Schnellladestationen mit. Diese braucht es am Schaffhauser Bahnhof, um die Busse innerhalb von drei Minuten für die nächste Fahrt mit Energie zu tanken.

Sagt das Schaffhauser Stimmvolk Ja zur Vorlage, liefert Irizar in einem ersten Schritt 15 Batteriebusse. Zudem würde die Firma in Schaffhausen eine Zweigniederlassung für Service und Vertrieb in der Schweiz gründen.