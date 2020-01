Seit Anfang Dezember ist der Galgenbucktunnel offen. Die Umfahrung von Neuhausen am Rheinfall verbindet die Stadt Schaffhausen direkt mit dem Klettgau. Die Staus in Neuhausen gehören damit der Vergangenheit an. Einzelne Politikerinnen und Politiker äusserten bei der Eröffnung des Tunnels gemischte Gefühle. Sie befürchteten, dass der Zeitgewinn auf der Strasse dazu führt, dass Pendlerinnen und Pendler wieder aufs Auto umsteigen - zum Leidwesen der Schaffhauser S-Bahn.

Wie sich nun nach etwas mehr als einem Monat zeigt, ist dieser Effekt nicht eingetreten. Bei der zuständigen SBB GmbH Deutschland hat man zwar noch keine konkreten Zahlen. «Unser Eindruck ist aber, dass der Galgenbucktunnel keinen Einfluss hat und wir bisher keine Einbussen verzeichnen», sagt Geschäftsführer Patrick Altenburger.

Legende: Chef der SBB GmbH Deutschland: Patrick Altenburger. SRF

Man müsse die Entwicklung aber noch über einen längeren Zeitraum beobachten, mahnt er zur Vorsicht. Dennoch glaubt Altenburger nicht, dass es zu einem Abwanderung von Passagieren kommt. «Die S-Bahn ist mittlerweile etabliert. Zudem spielt uns das höhere Umweltbewusstsein der Leute in die Hände. Es dürfte eher zu einer Stärkung des öffentlichen Verkehrs führen», ist Altenburger überzeugt.

Die Schaffhauser S-Bahn wurde 2013 eröffnet. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fährt sie heute recht zuverlässig und transportierte alleine im letzten Jahr über eine Million Menschen.