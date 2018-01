Nun ist es definitiv: Donald Trump landet in Zürich. Der Flughafen Zürich wappnet sich für seine Ankunft.

Bei Skyguide, die für die Flugsicherung zuständig ist, hat sich für Donnerstag bereits besonderer Besuch angemeldet. Mediensprecher Vladi Barrosa: «Ein Agent des amerikanischen Secret Service wird bei uns im Turm stehen und die Landung des Präsidenten überwachen.»

Legende: Keystone

Ausserdem vergrössert Skyguide den Sicherheitsabstand vor und nach der Landung der «Air Force One» von drei auf fünf Meilen. Und die Piste 16 würde komplett für Donald Trump abgeriegelt, so Vladi Barrosa: «Bis die Helikopter aus Dübendorf den Präsidenten abgeholt haben und der ganze Autokonvoi Richtung Davos abgefahren ist, wäre di gesamte Piste gesperrt.» Was auch zu kleineren Verspätungen im Flugverkehr führen könne, so Barrosa.

Einen Blick auf Trump oder das präsidiale Flugzeug zu werfen, ist nicht ganz einfach. Der Flughafen sperrt nämlich die Zuschauerterrasse während Landung und Start (Freitagnachmittag) der Maschine.

Ob auch andere Spotter-Plätze abgesperrt werden, wollte die zuständige Kantonspolizei Zürich nicht bekannt geben.

Legende: Keystone

Dabei ist der Andrang gross. Die Firma Buchair, die besondere WEF-Touren am Flughafen Zürich anbietet, ist während des Besuchs von Donald Trump bis auf den letzten Platz ausgebucht, wie sie auf Anfrage des «Regionaljournals» sagte.