In den 1970er Jahren wurde erstmals eine Umfahrung von Neuhausen am Rheinfall durch den Galgenbuck diskutiert. 2011 begannen dann die Bauarbeiten, ab 2013 fand der eigentliche Tunnelausbruch statt. Der heutige Galgenbucktunnel führt auf einer Länge von 1'061 Metern von der Enge in Beringen (Bild) ins Bahntal bei Schaffhausen. Die Kosten von 215 Millionen Franken trägt der Bund.