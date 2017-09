Für 32 Millionen Franken kaufte der Stadtrat die Gammelhäuser in einer Hauruck-Übung. Nun hebt das Verwaltungsgericht diesen Kauf auf. Er sei nicht dringlich gewesen, so das Gericht. Das Geschäft muss nun vom Parlament genehmigt werden.

Es sei dringlich gewesen, begründete die Stadt ihre Eile, als sie die drei Gammelhäuser an der Neufrankengasse und an der Magnusstrasse für 32 Millionen Franken kaufte. So dringlich, dass der Kauf nicht vom Parlament abgesegnet werden könne. Das Verwaltungsgericht ist mit dieser Argumentation nicht einverstanden und hat eine Beschwerde von FDP, SVP und CVP gutgeheissen.

Dadurch hat das Verwaltungsgericht die Beschlüsse des Stadtrats aufgehoben. In der Begründung des Urteils heisst es, dass die Stadt den Kauf von Liegenschaften im Wert von über zwei Millionen Franken nur dann vornehmen darf, wenn der Kauf «objektiv betrachtet sowohl sachlich als auch zeitlich dringlich ist». Im Verfahren habe der Stadtrat aber weder eine sachliche, noch eine zetliche Dringlichkeit für den Kauf der Gammelhäuser darlegen können.

Das Parlament muss genehmigen

Das Vewaltungsgericht kommt daher zum Schluss, dass der Kauf doch noch vors Parlament muss. Und: Falls der Kauf vom Gemeinderat abgelehnt würde, müsste er rückgängig gemacht werden.

Die Stadt könnte die Beschwerde auch vor Bundesgericht ziehen. Ob sie das macht, ist noch offen.

Der Bezirksrat hatte im Februar im Streit um den Kauf der Gammelhäuser eine Beschwerde von FDP, SVP und CVP teilweise abgelehnt. Mit der Begründung, dass der Kauf bereits im Grundbuch eingetragen sei.