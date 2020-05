Die Geschichte des Zürcher Künstlers Harald Naegeli ist – in Anlehnung an einen bekannten Werbespott – offenbar eine Geschichte voller Missverständnisse. Jahrzehntelang wurde der Sprayer von den Zürcher Behörden gejagt und schliesslich zu einer unbedingten Gefängnisstrafe verurteilt. Später wurde er rehabilitiert, in einem neuen Prozess bemühte sich die Stadt um eine Versöhnung. Einige Werke von ihm schützt die Stadt sogar unter Plexiglas.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ein Bild zur Wiedergutmachung Stadt Zürich einigt sich mit Sprayer Harald Naegeli 29.05.2018 Mit Bildergalerie

Letztens machte Harald Naegeli ausserdem mit einer Hilfsaktion von sich reden: So verschenkt er signierte Bilder an Zürcher Hausbesitzer, wenn sie bereit sind, ihren Mietern während der Corona-Krise entgegenzukommen. 49 Kunstwerke hat er unterdessen schon gespendet. Nichtsdestotrotz ist seine Kunst in der Stadt Zürich nach wie vor nicht überall gern gesehen.

Kunst ist nur Kunst am rechten Ort

Eine schwarze Strichfigur, die seit vielen Jahren beim Hintereingang des Zürcher Schauspielhauses ihre Arme ausbreitete, wurde kürzlich übermalt – und zwar von der Stadt selbst.

Wir entfernen so Graffiti, Schmierereien, Kunstwerke, je nach Sichtweise.

Auftraggeber war der private Hausbesitzer, denn die als Unterlage für die Strichfigur verwendete Fassade gehört nicht mehr zum Schauspielhaus. Bei privaten Bauten entfernt die Stadt Graffitis also im Auftrag der Eigentümerschaft. Auf städtischen Bauten werden illegale Werke so rasch wie möglich entfernt, sagt Bally. «Dazu gibt es einen Stadtratsbeschluss. Dieser legt auch fest, dass wir keine Diskussion über den Wert solcher Werke führen.»

Legende: Die Figur von Harald Nägeli befand sich BEIM Schauspielhaus und nicht AM Schauspielhaus. Das wurde ihr zum Verhängnis. SRF

Der Künstler selbst will sich dazu nicht äussern. Beim Schauspielhaus hingegen ist man betroffen: «Der Verlust stimmt uns traurig», sagt Sprecherin Philine Erni. Weil alle im Homeoffice arbeiten, habe zunächst niemand die Übermalung bemerkt.

Wir sind untröstlich.

Trösten kann sich das Schauspielhaus immerhin mit einem offiziellen Geschenk Naegelis: Über dem Eingang des Schiffbaus, der zweiten Spielstätte des Schauspielhauses in Zürich-West, hängt seit letztem September eine seiner Skulpturen: Eine dreidimensionale Figur, aus Neonröhren, unüberstreichbar.