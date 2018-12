«Der Nussknacker» von Peter Tschaikowsky ist eines der populärsten Ballette und somit Ballettmusik schlechthin. Diese weltberühmten Melodien bringen Ursus und Nadeschkin auf der Bühne des Casinotheaters in Winterthur richtig ins Schwitzen. In Tütü und Spitzen, statt Latzhosen und Kittel.

Die beiden sind den ganzen Abend in Bewegung. Zu Ballettmusik und auch ganz anderen Geräuschen. Geräuschen aus der Küche zum Beispiel.

Und plötzlich ist es Hip Hop

Das «Chuchichäschtli» quietscht, das Besteck klimpert, die Kaffeemühle «tschäderet». Und das alles im Takt. Aus all diesen Geräuschen entwickelt sich ein Tanz, so als würden die beiden Schauspieler mit Tönen jonglieren. Das Stück «Tanz der Zuckerpflaumenfähre» ist ein kunterbunter Reigen von Szenen mit Musik- und Tanznummern. Und plötzlich tanzen Ursus und Nadeschkin eine Art Ballett-Hip Hop. Und das mit viel Energie und grosser Spiellust.

«Wir haben uns überlegt: was trauen wir uns nicht (mehr) zu. Das ist Ballett. Ballett ist genau das, was wir uns nicht zutrauen. Darum machen wir genau das in unserem Stück,» erzählen Nadia Sieger und Urs Wehrli im Interview. Geräusche hätten sie in dieser Art noch nie gebraucht. «Ich habe mir so gewünscht, einmal eine Kiste mit Tönen und Geräuschen zu machen,» so Sieger. «Und das haben wir jetzt gemacht.»

Premiere des neuen Stücks von Ursus und Nadeschkin ist am 6. Dezember 2018.