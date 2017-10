Der Swissmill-Silo könnte zur höchsten städtischen Kletterroute der Welt werden. Die Besitzerin Coop ist nicht begeistert.

Eine Gruppe von Architekten möchte den Swissmill-Silo zur Kletterwand umfunktionieren.

Der Verein Zürinordwand bezeichnet den Betonturm der Swissmill in der NZZ als Glücksfall. Welches Hochhaus könne man sonst erklimmen, ohne Bewohner oder Mitarbeiter aufzuschrecken?

Technisch wäre die Idee gemäss den Architekten einfach realisierbar. Der Bau einer Route kostet unter 10'000 Franken.

Der Verein will sich nun mit einem offenen Brief an die Besitzerin der Turms, die Coop-Genossenschaft, wenden.

Coop hält allerdings nichts von der Idee.

«Es ist nicht geplant, dass diese Wand als Kletterwand benutzt wird», sagt Ramon Gander, Mediensprecher von Coop. Die Gestaltung des Turms sei vom Amt für Städtebau der Stadt Zürich und von einem Gremium internationaler Architekten abgenommen worden.

« Wir wollen an der Wand nichts ändern. » Ramon Gander

Mediensprecher Coop

Die Initianten haben noch nicht mit Coop über ihre Idee gesprochen. Sie wollen sich aber nicht entmutigen lassen. «Der offenene Brief kann immer noch unterzeichnet werden», sagt Adrian Walther von der IG Zürinordwand. In rund zwei Wochen soll der Brief verschickt werden.

« Vielleicht kommt es ja doch noch zu einem Treffen. » Adrian Walther

IG Zürinordwand

Erste prominente Fürsprecher hat der Verein bereits gefunden – beispielsweise die Schweizer Spitzenkletterin Nina Caprez.