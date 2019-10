Türkisches Konsulat in Zürich plant meterhohen Zaun ums Haus

Rund ums Grundstück an der Weinbergstrasse, an dem das türkische Generalkonsulat seinen Sitz hat, soll ein Sicherheitszaun erstellt werden, drei Meter hoch. So geht es aus dem Baugesuch im «Tagblatt» hervor, dem Amtsblatt von Zürich.

Weshalb das türkische Konsulat genau jetzt ein Baugesuch eingereicht hat, ob sich zum Beispiel die Sicherheitslage nach dem Einmarsch der Türkei in Syrien verschärft hat, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage des «Regionaljournals Zürich Schaffhausen» blieb offen.

Aufwand für die Polizei bleibt gleich

In den vergangenen Jahren wurde das Türkische Generalkonsulat in Zürich immer wieder angegriffen. Die Stadtpolizei Zürich, die für die Sicherheit des Konsulats zuständig ist, begrüsst die Massnahme: «Der Zaun bietet einen zusätzlichen Schutz, wir unterstützen das. Unsere Aufgabe verändert sich dadurch aber nicht», sagt Polizeisprecher Marco Cortesi. Es werden also deswegen nicht weniger Polizistinnen und Polizisten zum Schutz des Konsulats abgestellt.