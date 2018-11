Die SP ist mit dem Finanzierungsplan, wie ihn die Regierung präsentiert, einverstanden. Es sei gut, wenn der Kanton in Innovation zuinvestiere. Auch die FDP begrüsst den Plan. Man glaube an den «Return on Investment» und sei überzeugt, dass das Starthilfegeld wider an die Steuerzahler zurückfliesse.

Auch die Grünen unterstützen den Bau des Innovationsparks. Sie kritisieren aber die fehlende Transparenz und Kontrolle hinsichtlich der Finanzierung. Bei einem Projekt dieser Grösse müsse das Controlling unabhängiger erfolgen – etwas, das auch die SVP verlangt.

Die Grünliberalen stehen hinter dem Projekt, kündigen aber ebenfalls kritische Fragen zu den Rückzahlungskonditionen im Parlament an. Man erwarte, dass der Innovationspark selbsttragend arbeite. Nicht zufrieden ist die GLP auch mit dem Erschliessungskonzept: Es sei alles andere als innovativ.

Die Zürcher Handelskammer (ZHK) schliesslich zeigt sich mit den Finanzierungsplänen der Regierung einverstanden. Der Innovationspark stärke den Standort Zürich. Allerdings sei langfristig ein dauerhaftes Engagement der öffentlichen Hand weder notwendig noch wünschenswert.