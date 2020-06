Werner Scherrer wurde am 5. März 1961 geboren und wohnt in der Altstadt von Bülach im Zürcher Unterland. Er ist Unternehmer, war Gemeinde- und Stadtrat von Bülach und gehörte bis 2015 dem Zürcher Kantonsrat an. Seit 1995 engagiert er sich im Vorstand des Zürcher Gewerbeverbands, 2010 rückte er als Vizepräsident nach und im Mai 2017 wurde er zum Präsidenten des Verbands gewählt. Zudem engagiert sich Scherrer als Präsident des Lehrbetriebsverbands und ist im Vorstand des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv. Privat ist Werner Scherrer verheiratet und hat drei Kinder. Zu seinen Hobbys zählen Kochen, gute Gespräche und Musik.