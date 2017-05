Tonhalle im Exil Von Beton zu Beethoven

Freitag, 19. Mai 2017, 15:48 Uhr, aktualisiert um 16:51 Uhr

Das Zuhause der Zürcher Tonhalle am See wird umgebaut. Auf dem Maag-Areal in Zürich West entsteht deshalb ein Luxus-Provisorium: ein akustisch hochwertiger Konzertsaal. Ein Baustellenbesuch.

fanc;meys; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 17:30 Uhr