Galladé (*1972) ist in Winterthur geboren und aufgewachsen und begann ihr politisches Engagement im dortigen Jugendparlament. 1997 wurde sie für die Sozialdemokratische Partei in den Zürcher Kantonsrat gewählt. Innerhalb der Partei gehört sie zum sozialliberalen Flügel. Von 2003 bis Dezember 2018 sass Galladé im Nationalrat. Im Juni 2018 wurde sie zur Schulpräsidentin in die Kreisschulpflege in Winterthur Stadt-Töss gewählt. Im Februar 2019 gab sie den Parteiwechsel von der SP zur GLP bekannt.