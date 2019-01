Bald ist Schluss mit dem Luzerner «Tatort». Noch dieses Jahr beginnen die Dreharbeiten mit dem neuen Ermittlerduo aus Zürich. Wer in Zukunft in Zürich auf Tätersuche gehen wird und welche Schauplätze zu sehen sein werden, ist noch unklar.

Ideen liefert Motivsucher Arnold Bucher. Der 46-Jährige sucht Schauplätze für Filme. Unter anderem hat Bucher für den James Bond-Film «Ein Quantum Trost» oder den Stieg Larsson-Krimi «The Girl with the Dragon Tattoo» in Zürich Drehorte ausgewählt.

Drei Zürcher Schauplätze könnte er sich besonders gut im neuen «Tatort» vorstellen.

1. Der Paradeplatz

«Der Paradeplatz ist sehr Zürich», sagt Arnold Bucher. Mit den Hauptsitzen von Credit Suisse und UBS wäre der Paradeplatz ein klassischer Schauplatz für den «Tatort». Er könnte sich hier zum Beispiel eine Verfolgungsjagd gut vorstellen oder den Fund einer Leiche.

2. Das Männerbad Schanzengraben

Das Männerbad würde sich als Schauplatz für ein geheimes Treffen sehr gut eignen, meint Arnold Bucher. «Das Männerbad ist mitten in der Stadt und trotzdem kennen viele Leute diesen Ort gar nicht.» Beispielsweise könnten hier zwei Männer schwimmen gehen und dabei einen Deal abschliessen, sinniert Bucher.

3. Die Europaallee

«Wenn die Europaallee in zwei bis drei Jahren fertig gebaut ist, könnte in den Büro- und Wohngebäuden sehr gut gedreht werden», so Bucher. Der Ort biete sich aus verschiedenen Gründen an. Zum einen wegen seiner Architektur, zum anderen aber auch, weil es ein sehr umstrittener Ort sei, dessen Geschichte sich gut in einem «Tatort» thematisieren liesse.

Zurzeit laufen die Castings für die beiden Hauptrollen im «Tatort». Weitere Informationen werden im Frühling erwartet, die ersten Aufnahmen finden Ende Jahr statt.