Spitäler verpflichten ihr Personal, die Alltagskleidung vor Arbeitsbeginn gegen frisch gewaschene Spitalkleidung einzutauschen. Dadurch müssen die Angestellten fünf bis zehn Minuten vor Schichtbeginn in der Spital-Garderobe sein. Die bezahlte Zeit beginnt allerdings erst, wenn sie auf der Station sind. Das möchte die Gewerkschaft VPOD ändern. Gewerkschaftssekretär Roland Brunner bestätigt einen Artikel des «Sonntagsblicks». Für Roland Brunner machen diese fünf bis zehn Minuten in der Garderobe viel aus: «Wenn sie diese Zeit auf ein Jahr hochrechnen, dann macht das zwei Wochen aus.»

Systemwechsel beim Unispital als Auslöser

Es ist kein Zufall, dass der VPOD, der nur eine Minderheit des Zürcher Pflegepersonals vertritt, ausgerechnet jetzt das Thema aufgreift. Am Zürcher Universitätsspital kommt es zu einer Systemänderung bei der Kleiderausgabe. Neu werden sie ab 2019 automatisiert ausgegeben. Laut VPOD stösst das beim Personal auf Ablehnung, da längere Wartezeiten befürchtet werden.

Die Gewerkschaft fühlt sich durch Richtlinien des Staatssekretariat für Wirtschaft SECO bestärkt. Diese besagen, dass wenn das Umziehen für die Tätigkeit notwendig ist, die Zeit als Arbeitszeit anzurechnen sei.

Thema beim Personal?

Die Spitäler in der Schweiz haben sich bisher nicht an diese Richtlinien gehalten, wie Christian Schär vom Verband der Zürcher Krankenhäuser sagt: «Umkleidezeit ist keine Arbeitszeit.» Das Thema werde in den Spitälern auch nicht intern diskutiert. Um das herauszufinden, macht der VPOD zurzeit eine Umfrage beim Personal. Sie seien auch bereit, den Lohn vor Gericht einzuklagen, sagt Gewerkschaftssekretär Roland Brunner. «Wenn sich die Spitäler nicht bewegen, dann kommt es zur Lohnklage.» Um Mehrkosten zu verhindern, hofft der Verband der Zürcher Krankenhäuser, dass die Spitäler mit den Gewerkschaften das Gespräch suchen und eine Einigung erzielen - ohne Klage.