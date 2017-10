Steuern sparen Der doppelte Abzug von Velo und ÖV ist zulässig

Heute, 15:39 Uhr

Steuerzahler können sowohl Velopauschale wie auch ÖV-Abo in der Steuererklärung abziehen. So will es das Bundesgericht.

Bild in Lightbox öffnen. Wer mit dem Velo an den Bahnhof und von dort mit dem Zug bis an seinen Arbeitsort fährt, kann in der Steuererklärung Velopauschale und ÖV-Abo abziehen.

Diese Kumulation der Abzüge sei rechtens, urteilt das Bundesgericht.

Ein Zürcher klagte, weil die Gemeinde Bassersdorf und das kantonale Steueramt Zürich nicht beide Abzüge tolerieren wollten. Um was geht's? Ein Mann aus dem Kanton Zürich wollte in der Steuererklärung sowohl die Velopauschale wie auch sein ÖV-Abo abziehen. Die zuständige Gemeinde Bassersdorf und das Zürcher Steueramt wollten dies nicht gelten lassen. Sie stellten sich auf den Standpunkt, dass die Verordnung zu den Berufskosten dies nicht zulasse. Der Mann klagte dagegen bis vor Bundesgericht. Zu welchem Urteil kommt das Bundesgericht? Das Gericht kommt zum Schluss, dass beide Abzüge gemacht werden dürfen. Die Kosten zwischen dem Zuhause und dem Arbeitsort dürfen in der Steuererklärung als Berufskosten abgezogen werden. Das Gesetz lasse offen, wie dieser Berufsweg zurückgelegt werde, heisst es im Urteil.

fren; kaip; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 17:30 Uhr