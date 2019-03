Die Wahlen vor vier Jahren brachten einen Rechtsrutsch im Parlament. SVP, FDP und CVP verfügen seither über eine Mehrheit der Sitze. Gemeinsam konnten sie ihre Anliegen spielend durchbringen. Mehr als einmal verschärften sie auch Vorlagen der Regierung – so zum Beispiel beim Steuerabzug für den Arbeitsweg.

Die Mitteparteien GLP, EVP und BDP – die in den vier Jahren davor oft das Zünglein an der Waage spielen konnten – verloren ihren Einfluss. Sie konnten mit ihren Stimmen nicht mehr die Rolle der Mehrheitbeschafferin für Kompromisse spielen.

Vergebliches Anrennen der Linken

SP und Grüne und AL hatten es mit ihren Anliegen schwer. Sie sprechen deshalb selber von vier verlorenen Jahren und hoffen bei den Wahlen am 24. März auf eine Wende. Erfolge konnten diese Parteien nur in Volksabstimmungen erzielen. So verhinderten sie zum Beispiel die Umwandlung des Kantonsspitals Winterthur in eine Aktiengesellschaft oder die Kürzung des Verkehrsfonds.

Margrith Meier begleitet seit vielen Jahren für das «Regionaljournal» die Arbeit des Parlaments. Hören Sie ihre Einschätzungen zum Leistungsausweis der Parteien im Audiofile.