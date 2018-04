Hochkultur und Alltagskunst präsentiert Basel den Zürcherinnen und Zürchern auf dem Lindenhof. Nicht fehlen darf da natürlich die Basler Fasnacht.

Legende: SRF

Gross und Klein kann sich in einem Zelt in traditionelle Fasnachtskostüme kleiden...

Legende: SRF

... und als Erinnerung daran ein Foto von sich mit nach Hause nehmen:

Legende: SRF

Erprobt werden kann auch der tönende Teil der Basler Fasnacht. Statt Trommeln stehen zwar nur kleine Übungsböcklein auf dem Tisch. Die Piccolos, an denen sich die Besucherinnen und Besucher die Zähne ausbeissen können, sind aber echt.

Legende: SRF

Und zur Basler Fasnacht gehören auch die Laternen mit ihren Sujets und Sprüchen. Wie so eine Laterne entsteht, kann auf dem Lindenhof beobachtet werden.

Laternenmaler Christoph Knöll hat für das Sechseläuten eigens ein Motiv entworfen: Ein Böögg, der irritiert auf Basler Fasnachtstreiben in Zürich blickt.

Legende: SRF

So eine Laterne zu malen, dauert normalerweise Wochen. Knölls Sechseläuten-Laterne muss bis am Montag Mittag fertig sein. Sie ist das Gastgeschenk der Basler an Zürich und soll am Zug der Zünfte mitgetragen werden.