Es ist seit Jahren Tradition: Vor dem grossen Weltklasse Zürich Meeting nehmen sich die Leichtathletik-Stars Zeit für ihre jüngsten Fans. «Jugend trainiert mit Weltklasse» heisst die Veranstaltung, die am Dienstagabend im Zürcher Letzigrund Stadion stattfand. Mit dabei waren unter anderem Dafne Schippers, die zweifache Sprint-Weltmeisterin aus Holland oder Zarck Visser aus Süd-Afrika, der Jahresbeste im Weitsprung.

Legende: Die Holländerin Dafne Schippers gehört zu den Weltbesten im Sprint. Da war kein Hauch von Star-Allüren zu spüren. Keystone

Für besonders viele strahlende Kindergesichter sorgte Mujinga Kambundji. Die beste Schweizer Sprinterin über 100 und 200 Meter. Sie ist ein Vorbild vieler Kinder und Jugendlichen, die gestern mit ihren Stars trainieren durften. «Ich kenne sie zwar nicht persönlich, aber sie wirkt sehr sympathisch», sagt Tanesha (13). Und Marzia (12) freute sich über den Handschlag mit ihrem Idol.

Sie hat mir einen Handschlag gegeben. Das war cool!

Aber auch die Leichtathletik-Stars sind begeistert vom Training mit den Kindern. «Ich denke immer wieder an meine Anfangszeiten zurück, als ich auch noch so klein war. Es macht grosse Freude», sagt Kambundji. Am Ende gab es für die kleinen Leichtathletik-Fans noch ein Foto oder ein Autogramm.