Eine App, die über zu dem, was von der Kamera erfasst wird, Informationen liefert. Ein Laden, in dem die Kundinnen und Kunden mitbestimmen, wer dort etwas verkaufen darf. Per Handy eine Bestellung für ein Getränk machen und festlegen, wann es bereit sein soll. Das sind drei digitale Anwendungen, die von der SBB im Rahmen des Projekts «My Smart Station Zürich HB» getestet wurde.

Willkommen in der Zukunft

Das Projekt geht auf eine Wette zurück, welche die SBB 2017 mit der Initiative «Digitalswitzerland» abgeschlossen hatte. Die Herausforderung: Der HB Zürich sollte innert zwei Jahren zum «digitalsten Bahnhof der Welt» werden. Digitalswitzerland habe anerkannt, dass die SBB diese Wette gwonnen habe, teilt das Bahnunternehmen mit.

Was ist «Digitalswitzerland»? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Digitalswitzerland ist eine Initiative von Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen. Ihr Ziel: die Schweiz zu einer der führenden Nationen der digitalen Erneuerung zu machen. Sie ist aktiv in Feldern wie dem Wissenstransfer, der Bildung, der Unterstützung von Start-ups oder politischer Lobbyarbeit. Die Initiative wurde 2015 am WEF in Davos gegründet und hat heute 130 Mitglieder.

Zwei Jahre lang war der Hauptbahnhof Zürich quasi ein grosses Testlabor für neue Anwendungen der Digitalisierung. 24 Anwendungen wurden in diesem Real-Labor getestet. Ziel war es, den Kundinnen und Kunden am HB mit digitalen Angeboten mehr Orientierung zu bieten und die Dienstleistungen zu verbessern.

Mitbestimmen, was bleibt

Gross geschrieben wurde im Rahmen des Projekts die Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern. Sie konnten Vorschläge für Projekte einreichen und die angebotenen Neuerungen bewerten. Die besten Projekte werden auch nach Abschluss der Wette weitergeführt. Die Art, wie das Projekt angegangen wurde, will die SBB nun auch für andere Projekte übernehmen.