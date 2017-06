Im Zürcher Oberland wird auf einem Acker wertvolle Erde aufgeschichtet. Ein Einblick in die Kulturlandaufwertung.

Kulturlandaufwertung bei Gossau

Ein Sofa zügeln kennt jeder - auch einen schweren Esstisch oder ein Bett. Aber wie wird wertvolle Erde gezügelt? Der Bund will nämlich, dass so genannte Fruchtfolgeflächen, sollten sie an einem Ort abgebaut werden, an einem anderen Ort kompensiert werden. Aber wie funktioniert das genau?

Das Regionaljournal zeigt, wie eine solche Kulturlandaufwertung funktioniert - im Audio-File und im Video.