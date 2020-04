Die Waldbrandgefahr ist zu gross. Ab sofort dürfen in Zürcher Wäldern keine Feuer mehr gemacht werden.

Schluss mit Grillieren in Zürcher Wäldern

Viel Sonne, viel blauer Himmel und Temperaturen über 20 Grad. Auch das kommende Wochenende lädt zum Grillieren im Wald ein. Daraus wird nun aber nichts, zumindest nicht im Kanton Zürich. Die Bise hält an, Regen ist nicht in Sicht, es ist zu trocken. Feuermachen im Wald und in Waldesnähe ist deshalb verboten. Es bestehe grosse Waldbrandgefahr, teilt die Zürcher Baudirektion mit.

Das Feuerverbot gilt im Wald und bis zu 50 Meter davon entfernt. Auch offizielle, befestigte Feuerstellen dürfen nicht benützt werden. Ebenfalls verboten ist es, brennendes oder glühendes Material wie beispielsweise Zigaretten wegzuwerfen.

Würste auf den Elektrogrill oder in die Bratpfanne

Wer sich das Grillieren nicht nehmen lassen will, muss auf einen Gas- oder einen Elektrogrill ausweichen. Diese seien weiterhin erlaubt, sofern sie mit der nötigen Sorgfalt betrieben würden, heisst es der Mitteilung der Zürcher Baudirektion weiter.