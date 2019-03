Die Stadt Zürich verlängert die Badesaison im Sommerhalbjahr um neun Wochen, vorerst als Pilotprojekt in drei Freibädern.

Als erstes geht am 13. April das Seebad Utoquai auf. Die Freibäder Letzigraben und Seebach öffnen dann am 1. Mai.

Die übrigen 14 städtischen Frei- und Seebäder starten wie bis anhin am 11. Mai in die Sommersaison.

Die Schliessung der Bäder erfolgt wie immer gestaffelt. Die ersten Bäder schliessen am 9. September.

Die beiden Pilot-Bäder Letzigraben und Seebach bleiben neu bis 29. September geöffnet, das Seebad Utoquai bis 27. Oktober.

Die Wassertemperatur des Zürichsees liegt Mitte April erfahrungsgemäss bei 12 bis 13 Grad – also nichts für Warmduscher. Dennoch: Das Utoquai sei seiner zentralen Lage und der langen Abendsonne wegen prädestiniert für die verlängerten Öffnungszeiten, sagt Patrick Müller. Er ist in der Stadt Zürich für die Badeanlagen verantwortlich.

Mehrkosten wahrscheinlich unwesentlich

Was die Kosten betrifft: Laut Müller fällt der Unterhalt der Bäder am stärksten ins Gewicht, auf ein paar Betriebswochen mehr oder weniger komme es nicht mehr an. Das Pilotprojekt diene aber auch dazu, das Ausmass der Mehrkosten bei verlängerter Saison zu evaluieren. Die Eintrittspreise bleiben auf alle Fälle gleich wie bisher.