0800 33 66 55: Diese kostenlose Telefonnummer ist für Notfälle gedacht, die keinen Spitaltransport erfordern.

Der Kanton Zürich führt eine einheitliche Nummer für die ärztliche Notfallversorgung ein.

ist für medizinische Notfälle gedacht, bei denen ein Spitalaufenthalt nicht unmittelbar nötig ist. Das «Medical Response Center» wird ab dem 1. Januar 2018 rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar sein.

Die Notrufnummer 144 gilt weiterhin.

Der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger hat das Geheimnis heute auf Facebook gelüftet. Die Nummer für die einheitliche Notfallversorgung im Kanton Zürich lautet 0800 33 66 55.

Die neue Notfallnummer - nicht zu verwechseln mit der Notrufnummer 144 - ist für Fälle gedacht, die keinen sofortigen Transport ins Spital erfordern. Je nach Beschwerden werden die Patienten an jene Ärzte oder Zahnärzte weitergeleitet, die gerade Notfalldienst haben. Allenfalls reicht aber auch der Ratschlag, sich an eine Apotheke zu wenden oder am nächsten Tag den Arzt aufzusuchen.

Viele gehen direkt ins Spital

Mit der Notrufzentrale reagiert der Kanton Zürich auf zwei gesellschaftliche Entwicklungen. Einerseits arbeiten viele junge Hausärzte heute Teilzeit und sind somit nicht immer erreichbar. Und andererseits haben viele Patientinnen und Patienten keinen Hausarzt mehr und gehen direkt ins Spital. In harmlosen Fällen ist dies nicht nur unnötig, sondern treibt auch die Kosten im Gesundheitssystem und somit die Krankenkassenprämien in die Höhe.

Für das Notfalltelefon ist eine Gesetzesänderung nötig, die der Zürcher Kantonsrat vermutlich noch diesen Dezember beraten wird. Der Kanton Zürich rechnet damit, dass zu Beginn rund 250'000 Anrufe pro Jahr eingehen.