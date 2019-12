Seit Ende November wird in Zürich der neue Tatort gedreht. Die Erwartungen sind hoch, die Inszenierung anspruchsvoll.

Worin es beim neuen Zürcher Tatort genau geht, ist noch «top secret». Gewiss ist nur, dass sich die erste Episode «Züri brännt» um die Jugendunruhen in den 1980er-Jahren dreht. Als Ermittlerteam sind die Schauspielerinnen Anna-Pieri Zürcher und Carol Schuler unterwegs, die den Erwartungen des Fernsehpublikums und der Kritiker gerecht werden sollen.

Egal was ich mache, ich selbst habe hohe Erwartungen an mich.

«Natürlich ist Erwartungsdruck da», gibt Schauspielerin Carol Schuler zu. «Aber egal was ich mache, ich stelle sehr hohe Anforderungen an mich selbst.» Der innere Druck sei stets grösser als derjenige von aussen, so Schuler.

Mitten in Zürich gedreht

Produziert wird der Tatort von der Firma Zodiac. Diese hat bereits andere Filme wie «Achtung, fertig, Charlie!» oder «Gotthard» inszeniert. Der Druck beim Tatort-Dreh sei allerdings grösser, gibt TV-Producerin Jessica Hefti zu: «Es herrscht sicherlich eine gewisse Anspannung, weil wir mitten in der Stadt Zürich drehen und uns die Menschen dabei zuschauen.» Erst kürzlich war die Crew etwa im Zunfthaus Safran am Limmatquai anzutreffen. Prompt berichteten die Medien darüber.

Bild 1 / 3 Legende: Das neue Tatort-Duo Carol Schuler (links) und Anna Pieri Zuercher in ihrem Büro. SRF Bild 2 / 3 Legende: Die Schauspielerinnen stehen am Set unter ständiger Beobachtung. SRF Bild 3 / 3 Legende: Film bleibt Film: Nicht alles muss in den Büros realitätsgetreu sein. SRF

Momentan werden die Filmszenen aus der Polizeiwache gedreht – allerdings nicht bei der Kantonspolizei Zürich, sondern in einer abgelegenen Lagerhalle in Zürich Affoltern. «Ein normales Polizeikommissariat ist nicht wahnsinnig filmisch», begründet Jessica Hefti den Entscheid.

In der Lagerhalle haben Szenenbildner verschiedene Büroräume geschaffen, einen Verhörraum gebaut, die Wände gestrichen und Kunstwerke aufgehängt. Weitere Szenen werden sich auf dem Sechseläutenplatz oder auf der Hardtumbrache im Kreis 5 abspielen. Insgesamt stehen für zwei Tatort-Folgen 44 Drehtage zur Verfügung.