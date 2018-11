Schon zum achten Mal hält der Umweltbericht schwarz auf weiss fest, wie es um Natur, Tier und Mensch im Kanton Zürich bestellt ist. Das Fazit: Die Biodiversität nimmt weiter ab. Es verschwinden immer noch viele Tier- und Pflanzenarten.

Die Tier- und Pflanzenwelt

Als Beispiel, dass sich immer mehr Tierarten aus dem Kanton zurückziehen, wird im Bericht die Feldlerche genannt. Früher noch als Allerweltsvogel bekannt, habe sich sein Bestand im Kanton Zürich in den letzten zehn Jahren halbiert. Das vor allem, weil der Lebensraum des Vogels verschwinde. Es seien zwar grosse Anstrengungen unternommen worden, um generell den Rückzug verschiedenster Tier- und Pflanzenarten zu verhindern, trotzdem sei noch keine Kehrtwende erreicht worden. Es gebe – so der Bericht – nach wie vor immer weniger Tier- und Pflanzenarten.

Der Mensch

Für den Menschen werde der Verkehr immer mehr zum grössten Sorgenkind. Dies, weil immer mehr Leute auf immer engerem Raum zusammenleben würden, heisst es im Bericht weiter. Kaum jemand steige noch auf das Fahrrad um, der Strassenlärm durch den Individualverkehr werde immer schlimmer.

Die Forderungen

Wie der Zürcher Umweltbericht zeigt, gibt es im Kanton Zürich nicht nur in diesen beiden Bereichen Handlungsbedarf. So fordert der Bericht etwa, dass in den Städten vermehrt grüne Inseln geschaffen werden. Zudem sei es wichtig, dass in der Landwirtschaft weniger Dünger eingesetzt werde.