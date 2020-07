Tempo 20 um alle Schulen, fordert die Grüne Partei der Stadt Zürich in einem Vorstoss.

So würden die Schulkinder besser vor dem Verkehr geschützt, der häufig nicht abbremse.

Die FDP kritisiert den Vorstoss, Tempo 20 suggeriere eine falsche Sicherheit, Autofahrer würden schikaniert.

«Viele Autos halten sich nicht an Tempo 30 rund um Schulhäuser», sagt Balz Bürgisser (Grüne). Seine Partei fordert darum in einem Vorstoss im Zürcher Stadtparlament Begegnungszonen mit Tempo 20 auf den kommunalen Strassen rund um die Schulen in der Stadt Zürich.

Auch Andreas Egli (FDP) will Schulkinder vor Verkehrsunfällen schützen. Er hält generelle Begegnungszonen aber nicht für die richtige Lösung. «Man muss die Situationen im Einzelfall anschauen, Tempo 20 kann an Orten mit viel Verkehr auch eine falsche Sicherheit suggerieren», sagt Andreas Egli.

Wegen der links-grünen Mehrheit dürfte der Vorstoss aber durchkommen im Gemeinderat. Der Zürcher Stadtrat hat dann zwei Jahre Zeit, eine Lösung zu erarbeiten.