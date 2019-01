Legende: Audio Was bringt das bürgerliche Bündnis? Interview mit «Forum Zürich»-Präsident Robert Gubler abspielen. Laufzeit 04:45 Minuten.

Was bringt das bürgerliche Bündnis? Interview mit «Forum Zürich»-Präsident Robert Gubler

Wie schon vor vier Jahren steigen SVP, FDP und CVP auch diesmal mit einem gemeinsamen Fünferticket in die Zürcher Regierungsratswahlen. Drei Bisherige und zwei neue Kandidaten sollen am 24. März die bürgerliche Mehrheit in der siebenköpfigen Kantonsregierung verteidigen.

Zur Wiederwahl stellen sich Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP), Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Neu kandidieren SVP-Nationalrätin Natalie Rickli und FDP-Kantonsrat Thomas Vogel. Sie sollen die Sitze von Baudirektor Markus Kägi (SVP) und Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) verteidigen.

Das bürgerliche Bündnis wird von allen im «Forum Zürich» vertretenen Zürcher Wirtschaftsverbänden offiziell unterstützt. Das bisherige Bündnis habe sehr gute Arbeit geleistet, sagt Robert Gubler, Vorsitzender des «Forum Zürich». Mit der Kontinuität, welche die Bürgerlichen mit dem neu besetzten Bündnis anböten, habe der Kanton gute Aussichten.

Mehr zum Thema in unserer Abendsendung um 17:30 Uhr