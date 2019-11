Wie nachhaltig entwickelt sich die Schweiz? Der Bund hat in einer Studie 19 Kantone analysiert, darunter auch den Kanton Zürich. Bei mehr als der Hälfte der Indikatoren schneidet Zürich im Vergleich gut ab. Zwei Ausnahmen sind die Lärmbelastung und die eher geringe Fläche wertvoller Naturräume.

Für Thomas Maag von der Zürcher Baudirektion kommen diese Ergebnisse nicht überraschend. Schliesslich seien die Autobahnen im Kanton Zürich stärker befahren als in allen anderen Kantonen – hinzu komme noch der Zürcher Flughafen. Dass es im Kanton Zürich lärmiger sei als in einem Bergkanton, das verstehe sich von selbst.

Wo viel Verkehr herrscht, gibt es halt auch mehr Lärm.

Der Kanton Zürich sei aber «mit Vollgas» daran, sich in diesem Punkt zu verbessern, beteuert Maag. Die Lärmsanierung aller Kantonsstrassen sei im Gange.

Der Druck auf die Zürcher Naturräume nimmt zu

Neben der Lärmbelastung fällt auch das vergleichsweise schlechte Resultat in Sachen Naturräume auf. Das betrifft zum Beispiel Naturschutzgebiete, Moore oder Naturpärke. Thomas Maag begründet dies damit, dass in keinem anderen Kanton so viele Menschen wohnen wie in Zürich: «Wo viele Leute leben, wollen sich auch viele Leute erholen. Der Druck auf die Naturräume nimmt stark zu.»

Es gibt aber auch Bereiche, wo der Kanton Zürich besonders positiv auffällt: Zum Beispiel bei der Integration oder beim öffentlichen Verkehr.