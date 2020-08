130 Studentinnen und Studenten ziehen bald an die Rosengartenstrasse. Der Lärm soll kein Problem sein.

Neue Wohnungen an der lautesten Strasse Zürichs

Über 50'000 Autos und Lastwagen brettern jeden Tag über die Zürcher Rosengartenstrasse. Ausgerechnet im oberen Teil dieser Strasse wird am 1. September ein neues Studentenwohnheim eröffnet. Es ist ein Gebäude mit 18 grossen Wohnungen, drei bis zehn Studierende finden in einer Wohnung Platz.

Bild 1 / 3 Legende: Die gemeinsamen Räume der Studentinnen und Studenten sind gegen die Strasse ausgerichtet. So auch das Wohnzimmer. Wegen des Lärm gibt es spezielle Fenster. SRF Bild 2 / 3 Legende: Die Wohnzimmer mit offener Küche sollen jeweils Mittelpunkt der Wohnungen sein. Die privaten Zimmer sind um den Wohnraum angeordnet. SRF Bild 3 / 3 Legende: In jeder Wohnung gibt es drei bis zehn Privatzimmer. Durchschnittlich kostet ein Zimmer 580 Franken pro Monat. SRF

Wer auf der Strasse vor den Wohnungen steht, kann sich nur schwer vorstellen, dass der Lärm in den Wohnungen kein Problem sein soll. Aber: In den Wohnungen drin ist vom Verkehrslärm tatsächlich kaum etwas zu hören. Der Grund dafür sind die speziellen Fenster. Die Räume seien mit Schallschutzfenstern ausgestattet, so Architekt Christian Scheidegger. Alle Privatzimmer lassen sich zur deutlich ruhigeren Parkseite hin lüften.

Zahlen und Fakten Textbox aufklappen Textbox zuklappen Wohnungen: Insgesamt gibt es 130 Zimmer. Diese sind bereits alle vermietet. Ein Zimmer kostet durchschnittlich 580 Franken.

Insgesamt gibt es 130 Zimmer. Diese sind bereits alle vermietet. Ein Zimmer kostet durchschnittlich 580 Franken. Kosten: Das Projekt kostet 28 Millionen Franken. Die ETH und die Stadt Zürich haben sich mit jeweils vier Millionen Franken daran beteiligt, drei Millionen Franken hat der Kanton bezahlt. Der restliche Betrag wurde durch die Stiftung für Studentisches Wohnen Zürich finanziert.

Das Projekt kostet 28 Millionen Franken. Die ETH und die Stadt Zürich haben sich mit jeweils vier Millionen Franken daran beteiligt, drei Millionen Franken hat der Kanton bezahlt. Der restliche Betrag wurde durch die Stiftung für Studentisches Wohnen Zürich finanziert. Weitere Nutzung: Neben den Wohnungen für Studenten sind unter anderem ein Kindergarten und eine Kinderkrippe geplant. Hinter dem Haus soll nächsten Frühling ein Park eröffnet werden.

Von Seiten der Bauherrschaft sieht Rebecca Taraborelli, Geschäftsführerin der Stiftung für Studentisches Wohnen, im Standort auch eine grosse Chance. Für viele Studenten sei es wichtig, an zentraler Lage zu wohnen. Dafür würden sie eine lärmige Strasse vor dem Haus in Kauf nehmen.