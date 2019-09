In Sachen Fussball kann Zürich aktuell nicht brillieren. GC abgestiegen, der FC Zürich in der Krise. Doch nun soll Zürich zur Schweizer Hochburg für American Football und Rugby werden. So wenigstens plant es der Zürcher Gemeinderat.

Sollten sich die Pläne für das neue Fussballstadion beim Hardturm verwirklichen, brauche es neue Nutzungen für den Letzigrund. Andere Rasensportarten stünden im Vordergrund, erklärte Isabel Garcia von der GLP. Sie hatte einen Vorstoss zum Thema eingereicht. «Rugby und American Football werden in Zürich immer beliebter.» Die Mannschaften hätten jedoch Mühe, geeignete Trainings- und Spielplätze zu finden. Da dränge sich der Letzigrund geradezu auf.

Bei der FDP stiess diese Idee auf Zustimmung. Përparim Avdili forderte jedoch, dass die künftige Nutzung noch auf andere Sportarten ausgeweitet werde und explizit auch Frauen berücksichtigt würden. «Hier könnte man eine Plattform bieten für den immer beliebteren Frauenfussball.»

Der Letzigrund soll für alle offen sein.

Noch mehr Nutzungen schlug die SP und deren Sprecher Pascal Lamprecht vor. Der Letzigrund solle allen offenstehen. Nicht nur Sportlern, sondern auch Leuten, die auf der Tribüne Mittag essen wollten oder Kinderkrippen, um zu spielen.

Schlussendlich stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag zu. Nun prüft der Stadtrat, ob diese Nutzungen möglich sind. Voraussetzung ist jedoch, dass das neue Stadion beim Hardturm tatsächlich realisiert wird und die Fussballer ausziehen.