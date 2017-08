Nationalfeiertag in Zürich «Zusammen sind wir die Schweiz»

Worte zum 1. August von Stadtpräsidentin Corine Mauch in Zürich und Bundesrat Ueli Maurer in Seegräben am Pfäffikersee.

Bild in Lightbox öffnen. Auf dem Bürkliplatz in der Stadt Zürich haben sich rund 2'000 Menschen zur traditionellen 1.August Feier versammelt. Hauptrednerin war Stadtpräsidentin Corine Mauch – zum ersten Mal. In ihrer Rede betonte Mauch den Genossenschaftsgedanken. Sie schlug den Bogen von den Eidgenossen zur modernen Schweiz. Die Schweiz habe in ihrer Geschichte eine aussergewöhnliche und erfolgreiche Integrationskraft bewiesen. «Alle gehören dazu. Zusammen sind wir die Schweiz», sagte Mauch heute Vormittag. Alle hätten eines gemeinsam: «Die Schweiz ist unsere Heimat.» Bundesrat Ueli Maurer betont die Freiheit In Seegräben am Pfäffikersee sprach Bundesrat Ueli Maurer zu den Menschen – auf einem Bauernhof. Für Maurer war es quasi ein Heimspiel. Auch er kommt aus dem Zürcher Oberland. Bild in Lightbox öffnen. In seiner 1.August Rede betonte er die Bedeutung der Freiheit in der Schweiz. «Ich bin der Meinung, dass das Wichtigste an der Schweiz die Freiheit ist.» Man müsse aber dieser Freiheit auch Sorge tragen. Die Schweizerinnen und Schweizer müssten selbstbewusster auftreten, sagte Bundesrat Maurer. Audio «So tönte die 1.August Feier in Seegräben (1.8.2017)» abspielen. Audio «So tönte die 1.August Feier in Seegräben (1.8.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 So tönte die 1.August Feier in Seegräben (1.8.2017) 2:27 min

