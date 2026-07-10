Die Rolling Stones melden sich mit dem neuen Album «Foreign Tongues» zurück und zeigen, dass sie den Rhythmus auch als 80-Jährige noch immer im Blut haben.

Auf das letzte Album «Hackney Diamonds» mussten die Stones-Fans ganze 20 Jahre lang warten. Auf das aktuellste Werk «Foreign Tongues» lediglich drei. Nun sind die neuen Lieder von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood für alle hörbar. «Wir hatten so viele Songs, die wir noch veröffentlichen wollten. Das wollten wir tun, bevor sie zu lange rumliegen», erzählt Jagger im Interview.

Im Durchschnitt sind die britischen Rocker 80 Jahre alt. Im Musikvideo zu «In The Stars» liessen sie sich digital verjüngen. Nostalgische Gefühle bei den Fans der ersten Stunde sind damit vorprogrammiert.

Grossväter der Rockmusik

Seit dem Sommer 1962 stehen die «Rolling Stones» auf der Bühne. Mick Jagger und Keith Richards waren von Anfang an dabei. Bis heute sind sie in der Musikbranche relevant, was nicht vielen Berufskolleginnen und -kollegen gelingt. SRF-Musikredaktor Claudio Landolt sagt dazu: «Die haben das Bandsein sozusagen erfunden. Sie sind auch die langlebigste und grösste Rockband, die es immer noch gibt. Sie haben sich mit über 400 Songs in unsere Herzen gesungen.»

Legende: Von links nach rechts: Keith Richards, Mick Jagger und Ronnie Wood verstehen sich bis heute ausgezeichnet. Getty Images / Adrian Edwards

Die Arbeit habe sich in den letzten Jahrzehnten verändert, meint der Stones-Frontmann Mick Jagger. Früher seien in erster Linie die Tourneen und die Reisen anstrengend gewesen. Das machen sie heute nicht mehr in diesem Ausmass. Für ihn ist die Arbeit im Tonstudio daher mittlerweile anstrengender: «Da muss man sich sowohl mental als auch körperlich konzentrieren.»

Zwischen Nostalgie und neuer Energie

Musikalisch knüpft «Foreign Tongues» an den klassischen Stones-Sound an, beinhaltet aber auch moderne Elemente. Produzent Andrew Watt sorgt stellenweise für einen druckvollen, zeitgemässen Klang. Das überzeugt nicht alle.

Legende: Das Album «Foreign Tongues» ist das Nachfolgealbum von «Hackney Diamonds» aus dem Jahr 2023. Quelle: Rolling Stones

«Die Hälfte der Songs ist grossartig, die andere klingt etwas überladen», sagt Claudio Landolt. Am stärksten sei das Album dort, «wo der rohe Geist der Stones durchschimmert – und nicht Andrew Watts Produktion». Sein Fazit fällt dennoch wohlwollend aus: «Eine EP hätte gereicht. Vermissen würde man das alles nicht; schön aber, dass die Rolling Stones es trotzdem machen: aus reiner Freude daran, das Geröll am Rollen zu halten.»

Alte «Rivalen»

Auf dem Album ist auch ein prominenter Gastmusiker zu hören: Paul McCartney wirkt bei einem Song mit. Das widerlegt eine Geschichte, die man sich in den 60ern erzählte. Jahrzehntelang galten die Rolling Stones als rebellischer Gegenpol zu den braven Beatles. So gross sei diese Rivalität allerdings nie gewesen, sagt Jagger heute. Vieles sei von den Medien aufgebauscht worden, «London gegen Liverpool» habe sich einfach gut verkauft.

Legende: Ex-Beatle Paul McCartney mit Mick Jagger im Jahr 2001. Gettty Images / KMazur

McCartney war bereits auf dem Vorgängeralbum «Hackney Diamonds» zu hören. Beim Song «Bite My Head Off» spielte er Bass. Während derselben Aufnahmesession entstand auch «Covered In You» mit Paul McCartney, das 11. Stück auf dem neuen Album.

Nicht ihr bestes – aber ein würdiges Kapitel

«Foreign Tongues» wird die Musikgeschichte wohl nicht neu schreiben. Dafür fehlen die ganz grossen Songs, die einst Generationen geprägt haben. Doch das erwartet heute auch kaum noch jemand von den Stones.

Das Album lebt von einer Band, die sich nicht mehr beweisen muss und trotzdem weitermacht. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Freude an der Musik. Und vielleicht ist genau das das grosse Erfolgsgeheimnis der Rolling Stones.