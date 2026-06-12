Die Vorlage war im Vorfeld umstritten, weil ein Mindestabstands-Ja einer anderen Gemeinde unzulässig war.

«Windkraft ja – mit Anstands-Abstand» Sevelen: Mindestabstand bei Windenergieanlagen JA 48.5% 734 Stimmen

NEIN 51.5% 779 Stimmen

Die St. Galler Gemeinde bekommt keinen festgeschriebenen Mindestabstand von 500 Metern bei Windkraftanlagen. Eine Initiative wollte eine entsprechende Bestimmung ins kommunale Baureglement festschreiben. Dafür kamen über 760 Unterschriften zusammen.

Die Stimmbevölkerung jedoch ist dem Begehren an diesem Sonntag nicht gefolgt. Ziemlich knapp, mit 734 Ja- zu 779 Nein-Stimmen wurde die Initiative abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 58.7 Prozent.

Legende: Die Gemeinde Sevelen lehnt einen Mindestabstand von 500 Metern zwischen Windrädern und bewohntem Gebiet ab. Gemeinde Sevelen

Die Vorlage war von Anfang an umstritten, denn: Der Kanton St. Gallen stellt sich auf den Standpunkt, dass gesetzliche Mindestabstände auf Gemeindeebene unzulässig sind. Es fehle an rechtlichen Grundlagen.

Der Kanton genehmigte deshalb ein neues Baureglement mit Mindestabstand der Gemeinde Au nicht. Dort war ein Mindestabstand zwischen Windrädern und Häusern vor eineinhalb Jahren äusserst knapp angenommen worden. Diese Frage erübrigt sich nun für die Gemeinde Sevelen.

