Die BBC-Arena kann für über 40 Millionen Franken zu einem grossen Hallensportzentrum ausgebaut werden. Alle Gemeinden stimmen dem kantonalen Beitrag deutlich zu. Noch offen ist der Beitrag der Stadt Schaffhausen.

Erweiterung Hallensportzentrum Schweizersbild Kanton Schaffhausen: Verpflichtungskredit für das Sportinfrastrukturprojekt «Erweiterung Hallensportzentrum Schweizersbild» JA 73.9% 27'570 Stimmen

NEIN 26.1% 9'745 Stimmen

Die Stimmberechtigten machen den Weg frei für eines der grössten Hallensportzentren der Schweiz. Sie nehmen eine Vorlage mit über 74 Prozent Ja-Stimmen an. Beim massiven Ausbau der BBC-Arena im Norden der Stadt sind unter anderem zwei neue Dreifachturnhallen, ein nationales Leistungszentrum für Tischtennis und eine unterirdische Sprintbahn für die Leichtathletik mit einer Sandgrube für den Weitsprung vorgesehen.

Stimmbevölkerung gibt Regierung und Parlament mehr Kompetenzen Box aufklappen Box zuklappen Der Schaffhauser Regierungsrat darf neu in Eigenregie über doppelt so viel Geld verfügen wie bisher. Der Regierungsrat kann neu bei Ausgaben in der Höhe von 200'000 Franken selbst entscheiden, bisher waren es 100'000 Franken. Für jährlich wiederkehrende Ausgaben steigt die Limite von 20'000 Franken auf 40'000 Franken. Auch die Ausgabenkompetenzen des Schaffhauser Kantonsparlaments werden von einer Million Franken auf 1.5 Millionen Franken erhöht. Die Schwellenwerte für die obligatorische Volksabstimmung bleiben hingegen unverändert. Die Zustimmung fällt mit rund 67 Prozent deutlich aus.

Die Zahl der Übernachtungs­möglichkeiten kann auf 64 Zimmer erhöht werden, doppelt so viele wie heute. Der Baustart für das 40-Millionen-Projekt ist voraussichtlich nächstes Jahr.

Legende: In Schaffhausen ist die Nachfrage nach Halleneinheiten hoch. Deshalb soll die BBC-Arena erweitert werden. SRF

Obschon auch die beiden Spitzenvereine Kadetten Schaffhausen und Kanti Schaffhausen die Arena nutzen, soll die Erweiterung vor allem dem Breitensport zugutekommen. Es werde eine «Halle für alle», auch für den Breiten-, Jugend- und Schulsport. Die Nachfrage sei deutlich grösser als das Angebot, sagt Giorgio Behr, Präsident des Handballclubs Kadetten Schaffhausen.

Die Pläne sind im Vorfeld kaum auf Gegenwehr gestossen. Bei der Behandlung im Stadtparlament forderten einzig die Grünen, dass möglichst wenig Boden versiegelt und genügend Veloständer gebaut würden. Stadt- und Kantonsparlament haben die Vorlage aber ohne Gegenstimme bewilligt.