Der Tierpark Bern will moderner und barrierefrei werden. Nun entscheidet die Berner Bevölkerung über den ersten Schritt.

Der Tierpark Bern will sich neu erfinden. So soll es etwa ab 2030 einen neuen Familienzoo geben – anstelle des heutigen Kinderzoos. Dieser soll Begegnungen zwischen Mensch und Tier weiterhin möglich machen, dies unter tiergerechten Bedingungen.

Erster Schritt: Aufzonung

Für die diversen Erneuerungen ist eine Aufzonung des Areals nötig. Darüber entscheidet die Stadt Bern am 14. Juni. Bei einem Ja dürften in Zukunft 60 Prozent des Areals bebaut werden – heute sind es rund zehn Prozent.

Legende: In der Abstimmung geht es um das Areal, auf dem heute Kinderzoo und Ökonomiegebäude stehen. KEYSTONE/Christian Beutler

Von links bis rechts: Die meisten Berner Stadträtinnen und Stadträte sind für die Vorlage. «Es geht darum, dass man einen modernen, artgerechten Familienzoo machen kann», sagt SP-Stadtrat Lukas Schnyder von der zuständigen Kommission.

Gegen die Vorlage ausgesprochen hat sich Tobias Sennhauser, Stadtrat für die Partei Tier im Fokus: «Wir glauben, es ist ein Wettrüsten unter den Zoos. Wenn einer ausbaut, muss der andere nachziehen.»

Legende: Familienzoo statt Kinderzoo ist nur eine der Änderungen, mit denen sich der Tierpark Bern weiterentwickeln will. Keystone/Peter Klaunzer

Ob der Tierpark seine Pläne weiter konkretisieren kann, entscheiden nun die Stadtbernerinnen und Stadtberner.