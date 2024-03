Noch kein Wahl-Entscheid in Basel – SP-Kandidat liegt vorn

Bei der Ersatzwahl für Beat Jans (SP) ist noch kein Entscheid gefallen. Alle Kandidaten haben das absolute Mehr verpasst.

Bei der Wahl in die Regierung holt Mustafa Atici (SP) am meisten Stimmen.

Bei der Wahl ins Regierungspräsidium liegt Conradin Cramer (LDP) vorne. Dies nach Auszählung der brieflich Stimmenden.

Die Wahl für einen Nachfolger von Bundesrat Beat Jans in Basel geht in die zweite Runde. Nach Auszählung der brieflich Stimmenden erhielt keiner der Kandidaten das absolute Mehr. Somit kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Dies steht bereits jetzt schon fest, weil die brieflich Stimmenden in Basel jeweils weit über 90 Prozent aller Stimmen ausmachen.

Bei der Wahl ins Regierungspräsidium holte der amtierende Erziehungsdirektor Conradin Cramer die meisten Stimmen. Cramer verpasst jedoch voraussichtlich das absolute Mehr, allerdings nur knapp. Auf Platz zwei liegt Mustafa Atici, danach folgen Jérôme Thiriet (Grüne) und Eric Weber (VA).

Legende: Hat Grund zur Freude: Conradin Cramer hat bei der Wahl ums Regierungspräsidium die Nase vorn. Keystone/Georgios Kefalas

Weil Cramers Abstand zum absoluten Mehr nach Auszählung der brieflich Stimmenden sehr knapp ist, herrscht hier erst am Abend definitiv Klarheit, ob auch Cramer in eine weitere Runde muss oder ob er bereits heute gewählt ist.

Bei der Ersatzwahl in die Regierung hat der Kandidat der SP, Mustafa Atici, die Nase vorn. Er holt 23'322 Stimmen. Hier folgen auf den weiteren Plätzen Luca Urgese (FDP, 20'192 Stimmen), Jérôme Thiriet (Grüne, 7'904 Stimmen) und Eric Weber (VA).

Legende: Jérôme Thiriet holt deutlich weniger Stimmen und gratuliert Mustafa Atici. Keystone/Georgios Kefalas

SP und Grüne hatten im Vorfeld der Wahlen bekannt gegeben, dass sie im zweiten Wahlgang nur noch mit einem Kandidaten antreten wollen. Weil Jérôme Thiriet deutlich hinter Mustafa Atici liegt, werden die Linken demnach voraussichtlich mit Atici in den zweiten Wahlgang ziehen. Dieser findet am 7. April statt.

Die Schlussresultate werden voraussichtlich ab 18.00 Uhr bekannt gegeben.