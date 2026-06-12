- Es ist ein Entscheid mit Signalwirkung: Basel führt den direkten Steuerabzug ein. 53.3 Prozent der brieflich Stimmenden sagen Ja zur Vorlage.
- Weiter wollen Baslerinnen und Basler gegen Tauben vorgehen – sie nehmen den Gegenvorschlag zum neuen Stadttaubenkonzept an.
- Die Urnenstimmen dürften die Resultate kaum mehr kippen.
Damit sollen in Basel-Stadt künftig 10 Prozent des Lohns von Angestellten direkt von den Steuern abgezogen werden. Wer dies nicht möchte, muss sich abmelden. Es ist ein sogenanntes Opt-out-Prinzip. Basel-Stadt ist der erste Kanton der Schweiz mit einem direkten Steuerabzug.
Dies ist der Gegenvorschlag des Basler Parlaments auf eine Initiative der SP, die den Direktabzug der Steuern forderte. Das Parlament hat diesen Gegenvorschlag denkbar knapp angenommen, mit 49 zu 48 Stimmen. Teil des Kompromisses ist, dass nur Unternehmen betroffen sind, die mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben.
Weil die Wirtschaftsverbände aber das Referendum ergriffen haben, hat Basel über die Vorlage abgestimmt.
Neues System soll Steuerschulden verhindern
Befürworter sehen im neuen System vorwiegend eine Hilfe im Alltag. Der automatische Abzug soll verhindern, dass Steuerrechnungen zu finanziellen Problemen führen. Die Zahlungen würden gleichmässig über das Jahr verteilt und wären so besser planbar.
Gegner appellierten an Eigenverantwortung und warnten vor Bürokratie
Gegner kritisierten hingegen den zusätzlichen Aufwand für Unternehmen. Diese müssen die Abzüge organisieren und werden stärker in die Steuererhebung eingebunden. Zudem befürchten sie, dass die Eigenverantwortung der Steuerpflichtigen geschwächt wird.
Die weiteren Vorlagen in Basel-Stadt
Neben dem Steuerabzug vom Lohn entscheiden die Baslerinnen und Basler am 14. Juni über drei weitere kantonale Vorlagen:
Stadttauben-Konzept: Eine Volksinitiative fordert ein neues Konzept im Umgang mit Stadttauben. Ziel ist es, die Population zu verkleinern und gleichzeitig das Tierwohl zu verbessern – etwa durch betreute Taubenschläge und gezielte Bestandskontrolle. Regierung und Grosser Rat lehnen die Initiative ab und setzen auf einen Gegenvorschlag, der weniger weit geht.
Bahnknoten «Herzstück»: Zur Abstimmung steht ein Kredit von 3.6 Millionen Franken für die weitere Planung des Projekts «Herzstück Basel». Dieses soll die S-Bahn im Raum Basel mit einem unterirdischen Tunnel besser vernetzen. Das Projekt gilt als zentral für den künftigen öffentlichen Verkehr in der Region, ist aber umstritten wegen der hohen Kosten und des Nutzens.
Klybeckinsel-Initiative: Eine Volksinitiative verlangt, die ehemalige Klybeckinsel am Rhein teilweise wieder aufzuforsten und naturnah zu gestalten. Damit soll zusätzlicher Grünraum in einem stark bebauten Gebiet geschaffen werden. Befürworter sehen darin einen Beitrag zu Klima- und Lebensqualität, während Gegner den Nutzen und die hohen Kosten infrage stellen.