Am 14. Juni entscheidet die Stimmbevölkerung in Basel-Stadt über eine Vorlage mit Signalwirkung.

Sollen Steuern künftig direkt vom Lohn abgezogen werden können?

Zur Abstimmung stehen noch weitere Vorlagen, unter anderem ein neues Konzept für Stadttauben.

Die Vorlage über den Systemwechsel bei den Steuern geht auf einen Entscheid des Grossen Rats zurück, gegen den ein Referendum aus bürgerlichen Kreisen und Arbeitgeberorganisationen zustande gekommen ist.

Befürworter sehen im neuen System vor allem eine Hilfe im Alltag. Der automatische Abzug soll verhindern, dass Steuerrechnungen zu finanziellen Problemen führen. Die Zahlungen würden gleichmässig über das Jahr verteilt und wären so besser planbar.

Gegner kritisieren hingegen den zusätzlichen Aufwand für Unternehmen. Diese müssten die Abzüge organisieren und würden stärker in die Steuererhebung eingebunden. Zudem befürchten sie, dass die Eigenverantwortung der Steuerpflichtigen geschwächt wird. Die Vorlage ist politisch umstritten und wurde im Parlament nur knapp angenommen.

Aussagekräftige Resultate werden bereits um 12 Uhr erwartet – nach Auszählung der brieflich Stimmenden.